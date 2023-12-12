Британия помогает восстановить шесть разрушенных мостов в Киевской области — перечень
В Киевской области отстроят шесть мостов, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Строительство реализуется в сотрудничестве с Великобританией.
Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.
Восстановление мостов Киевщины
"Департамент гарантирования экспортных кредитов Правительства Великобритании UK Export Finance предоставляет гарантию на кредит в размере 31 млн евро от Citibank. А британские компании-производители будут поставлять 20% металлических конструкций", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день, продолжаются работы на трех мостах. Речь идет о:
- Мост через р. Трубеж на автомобильной дороге Н-07;
- Мост через р. Жерева на автомобильной дороге Т-10-05;
- Мостовой переход через сушу на автомобильной дороге Т-10-07.
В следующем году начнут восстановление еще на трех объектах:
- Мост через канал на автомобильной дороге Р-69;
- Путепровод на автомобильной дороге Т-10-19;
- Мостовой переход через р.Тетеров на автомобильной дороге Т-10-05.
"Все шесть объектов реализуем по модели "Проектируй — строй". Торги проводились по упрощенной процедуре закупки на вебпортале Prozorro. Победителями стали две турецкие компании — Onur Group и Doğuş", — добавляют в учреждении.
Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главным ресурсом восстановления Украины должны стать конфискованные российские активы.
Для легитимной конфискации Украина создала специальное учреждение, которое будет способствовать восстановлению уничтоженной и поврежденной инфраструктуры в результате обстрелов РФ.
Читайте Новини.LIVE!