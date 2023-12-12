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Британия помогает восстановить шесть разрушенных мостов в Киевской области — перечень

12 декабря 2023 13:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Британия помогает восстановить шесть разрушенных мостов в Киевской области — перечень
Восстановление на одном из объектов Киевской области. Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киевской области отстроят шесть мостов, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Строительство реализуется в сотрудничестве с Великобританией.

Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

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"Департамент гарантирования экспортных кредитов Правительства Великобритании UK Export Finance предоставляет гарантию на кредит в размере 31 млн евро от Citibank. А британские компании-производители будут поставлять 20% металлических конструкций", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день, продолжаются работы на трех мостах. Речь идет о:

  • Мост через р. Трубеж на автомобильной дороге Н-07;
  • Мост через р. Жерева на автомобильной дороге Т-10-05;
  • Мостовой переход через сушу на автомобильной дороге Т-10-07.

В следующем году начнут восстановление еще на трех объектах:

  • Мост через канал на автомобильной дороге Р-69;
  • Путепровод на автомобильной дороге Т-10-19;
  • Мостовой переход через р.Тетеров на автомобильной дороге Т-10-05.

"Все шесть объектов реализуем по модели "Проектируй — строй". Торги проводились по упрощенной процедуре закупки на вебпортале Prozorro. Победителями стали две турецкие компании — Onur Group и Doğuş", — добавляют в учреждении.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главным ресурсом восстановления Украины должны стать конфискованные российские активы.

Для легитимной конфискации Украина создала специальное учреждение, которое будет способствовать восстановлению уничтоженной и поврежденной инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

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