У Гостомелі вкрали понад 20 млн, які виділили на відбудову зруйнованих будинків

Зруйнований будинок у Гостомелі внаслідок війни. Фото архівне: АрміяInform

У Гостомельській громаді на Київщині виявили близько 100 осель, які залишаються пошкодженими внаслідок збройної агресії РФ. Сума порушень у період з 2022 та 2023 років сягає понад 21 мільйон гривень.

Про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

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Як стверджують аудитори, кошти на відновлення осель виділяли. Втім, частину з них привласнив колишній начальник Гостомельської військової адміністрації, решту — підрядники, які не виконували роботи, або виконали не повністю.

"За документами роботи виконані й оплачені, а насправді об'єкти лишаються без ремонтів. Тільки на них виділили майже 0,5 млн грн. Натомість деяким забудовникам Гостомельська військова адміністрація замінила вікна в будівлях в повному обсязі на 2,9 млн грн при тому, що люди там не проживають та квартири не продані", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, на одному із комунальних підприємств Гостомельської селищної ради виявили, що там не вистачає благодійної допомоги (будматеріалів) на загальну суму 1,2 мільйони гривень.

Таким чином, 100 будівель досі залишаються пошкодженими, а сума порушень сягає понад 21 мільйон гривень.

Приклад порушення в селищі Гостомель. Фото: Державна аудиторська служба України

Приклад порушення в селищі Мощун. Фото: Державна аудиторська служба України

Нагадаємо, 30 листопада під Київську міську державну адміністрацію прийшли інвестори Київміськбуду та Укрбуду. Вони влаштували мітинг та вимагають відновлення будівництва своїх ЖК, адже вклали гроші в забудову.