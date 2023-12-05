Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Гостомелі вкрали понад 20 млн, які виділили на відбудову зруйнованих будинків arrow

У Гостомелі вкрали понад 20 млн, які виділили на відбудову зруйнованих будинків

5 грудня 2023 18:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Гостомелі вкрали понад 20 млн, які виділили на відбудову зруйнованих будинків
Зруйнований будинок у Гостомелі внаслідок війни. Фото архівне: АрміяInform
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Гостомельській громаді на Київщині виявили близько 100 осель, які залишаються пошкодженими внаслідок збройної агресії РФ. Сума порушень у період з 2022 та 2023 років сягає понад 21 мільйон гривень. 

Про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

Читайте також:

У Гостомелі не відбудовують будинки

Як стверджують аудитори, кошти на відновлення осель виділяли. Втім, частину з них привласнив колишній начальник Гостомельської військової адміністрації, решту — підрядники, які не виконували роботи, або виконали не повністю.

"За документами роботи виконані й оплачені, а насправді об'єкти лишаються без ремонтів. Тільки на них виділили майже 0,5 млн грн. Натомість деяким забудовникам Гостомельська військова адміністрація замінила вікна в будівлях в повному обсязі на 2,9 млн грн при тому, що люди там не проживають та квартири не продані", — йдеться у повідомленні. 

Окрім цього, на одному із комунальних підприємств Гостомельської селищної ради виявили, що там не вистачає благодійної допомоги (будматеріалів) на загальну суму 1,2 мільйони гривень. 

Таким чином, 100 будівель досі залишаються пошкодженими, а сума порушень сягає понад 21 мільйон гривень. 

У Гостомелі вкрали гроші, які виділили на відбудову
Приклад порушення в селищі Гостомель. Фото: Державна аудиторська служба України
У Гостомелі вкрали гроші, які виділили на відбудову
Приклад порушення в селищі Мощун. Фото: Державна аудиторська служба України

Нагадаємо, 30 листопада під Київську міську державну адміністрацію прийшли інвестори Київміськбуду та Укрбуду. Вони влаштували мітинг та вимагають відновлення будівництва своїх ЖК, адже вклали гроші в забудову.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі