Британська розвідка пояснила, що може означати нещодавня ракетна атака на Київ

Російський бомбардувальник Ту-95. Фото: росЗМІ

Восьмого грудня росіяни після майже 80-денної перерви завдали по Україні масованого ракетного удару. Скоріш за все, ця атака стала початком зимової кампанії РФ зі знищення української енергетичної системи.

До такого висновку дійшли у Міністерстві оборони Великої Британії.

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У відомстві зазначили, що 8 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву та центральній частині України. Це сталося вперше після 21 вересня 2023 року, коли відбулася остання ракетна атака.

Цього разу росіяни запускали щонайменше 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101 з важких бомбардувальників Ту-95.

Росія готується до масштабних ракетних атак

Британська розвідка також припускає, що випущені ракети є частиною ворожого арсеналу, який росіяни накопичили спеціально для кампанії проти української критичної інфраструктури взимку.

"Ймовірно, це був початок більш узгодженої кампанії Росії, спрямованої на знищення енергетичної інфраструктури України. Однак, за попередніми даними, більшість із цих ракет були успішно перехоплені українською ППО", — зазначено у повідомленні.

В розвідці також додали, що, попри те, що повідомляється про загибель принаймні одного цивільного, збитки наразі виявилися мінімальними.

Раніше ми розповідали, що після 79 днів затишшя, росіяни атакували Київ та область ракетами типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години, але всі ворожі цілі були знищені нашою ППО.