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Британская разведка объяснила, что может означать недавняя ракетная атаку на Киев

10 декабря 2023 14:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Британская разведка объяснила, что может означать недавняя ракетная атаку на Киев
Российский бомбардировщик Ту-95. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Восьмого декабря россияне после почти 80-дневного перерыва нанесли по Украине массированный ракетный удар. Скорее всего, атака стала началом зимней кампании РФ по уничтожению украинской энергетической системы.

К такому выводу пришли в Министерстве обороны Великобритании.

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В ведомстве отметили, что 8 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву и центральной части Украины. Это произошло впервые после 21 сентября 2023 г., когда произошла последняя ракетная атака.

В этот раз россияне запускали не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из тяжелых бомбардировщиков Ту-95.

Россия готовится к масштабным ракетным атакам.

Британская разведка также предполагает, что выпущенные ракеты являются частью вражеского арсенала, накопленного россиянами специально для кампании против украинской критической инфраструктуры зимой.

"Вероятно, это было начало более согласованной кампании России, направленной на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины. Однако, по предварительным данным, большинство из этих ракет были успешно перехвачены украинским ПВО", — говорится в сообщении.

В разведке также добавили, что несмотря на то, что сообщается о гибели по крайней мере одного гражданского, ущерб оказался минимальным.

Ранее мы рассказывали, что после 79 дней затишья россияне атаковали Киев и область ракетами типа Х-101/555/55 из района города Энгельс Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась почти два часа, но все враждебные цели были уничтожены нашей ПВО.

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