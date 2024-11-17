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Будинок затрусився — киянка розповіла про атаку на столицю

17 листопада 2024 14:22
Ольга Антоновська - редактор
Атака по Києву 17 листопада — місцева мешканка розповіла про обстріл
Кияни оговтуються після атаки по столиці. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

У неділю російська армія масовано обстріляла Україну. Під ворожий удар потрапила і столиця. Кияни чули вибухи — найгучніші за ввесь період війни.

Про це Новини.LIVE розповіла жителька пошкодженої п’ятиповерхівки в Печерському районі Анна у неділю, 17 листопада.

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Киянка розповіла, що дуже злякалась вибухів, але тримається. Каже, що більшість людей вже звикли до такого.

"Але насправді було дуже гучно. Найгучніше за ввесь цей період, що ми чули", — розповідає жінка.

Анна пригадує, що після першого вибуху сім'я вирішила перейти у ванну. Це місце найбезпечніше у квартирі, говорить жінка.

"І саме коли були вже у ванні, то оцей був приліт уламків. Було дуже гучно", — говорить Анна.

Після потужного вибуху жінка взяла необхідні речі та документи й вирушила в укриття. В момент прильоту уламків будинок захитався, пригадує Анна.

"Було відчуття сильної віддачі в ноги. Спочатку було страшно, перші кілька секунд, але, на щастя, гучний вибух пролунав лише раз. Ми промоніторили ситуацію і пішли до укриття в метро", — розповідає киянка.

Нагадаємо, 17 листопада російська армія завдала одного з найпотужніших ракетних ударів по Україні, зокрема і по Києві. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено низку будівель.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабний обстріл 17 листопада. Він зазначив, що ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні. 

Київ безпілотники обстріли ракети війна в Україні атака

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