Атака по Киеву 17 ноября — местная жительница рассказала об обстреле

Киевляне приходят в себя после атаки по столице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье российская армия массированно обстреляла Украину. Под вражеский удар попала и столица. Киевляне слышали взрывы — самые громкие за весь период войны.

Об этом Новини.LIVE рассказала жительница поврежденной пятиэтажки в Печерском районе Анна в воскресенье, 17 ноября.

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Киевлянка рассказала, что взрывов испугалась, но держится. Говорит, что большинство людей уже привыкли к такому.

"Но на самом деле было очень громко. Самое громкое за весь этот период, что мы слышали", — рассказывает женщина.

Анна припоминает, что после первого взрыва семья решила перейти в ванную. Это место самое безопасное в квартире, говорит женщина.

"И именно когда были уже в ванной, то был этот прилет обломков. Было очень громко", — говорит Анна.

После мощного взрыва женщина взяла необходимые вещи и документы и отправилась в укрытие. В момент прилета обломков дом зашатался, вспоминает Анна.

"Было ощущение сильной отдачи в ноги. Сначала было страшно первые несколько секунд, но, к счастью, громкий взрыв раздался лишь раз. Мы промониторили ситуацию и пошли в укрытие в метро", — рассказывает киевлянка.

Напомним, 17 ноября российская армия нанесла один из самых мощных ракетных ударов по Украине, в том числе и по Киеву. В результате падения обломков был поврежден ряд зданий.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабные обстрелы 17 ноября. Он отметил, что целью неприятеля была энергетическая инфраструктура по всей Украине.