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Наслідки російського ракетного удару по Києву — фоторепортаж

17 листопада 2024 13:50
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Обстріл Києві 17 листопада — фоторепортаж
Збирання уламків після ракетної атаки. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Сьогодні, 17 листопада, росіяни завдали одного з найпотужніших ракетних ударів по Україні, зокрема і по Києві. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено низку будівель.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Обстріл Києва 17 листопада

Російські загарбники завдали масштабного обстрілу по Києвву та решті території України. Загалом ворог випустив 120 ракет та 90 ударних БпЛА. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджень та руйнувань зазнали житлові будинки. 

У Печерському районі відбулося загоряння покрівлі 5-поверхового житлового будинку. Сталося часткове руйнування покрівлі. Пошкоджено квартиру на 5 поверсі. Внаслідок цього постраждала жінка, її госпіталізували. 

Також у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території в житловій забудові.

В Деснянському районі також зафіксовано падіння уламків на відкритій території та на дах недобудови. Є також падіння уламків на відкритій території в Дніпровському районі столиці.

уламки
Уламки на сходах будинку. Фото: Новини.LIVE
обстріл
Комунальники на місці падіння уламків. Фото: Новини.LIVE
обстріл Києва
Уламок російської ракети "Циркон" у пеньку. Фото: Новини.LIVE
приміщення
Дірка у даху. Фото: Новини.LIVE
уламки
Уламки у квартирі. Фото: Новини.LIVE
уламки
Квартира після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в ніч проти 17 листопада Росія підняла у небо до 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. За даними моніторингових каналів, пізніше кількість літаків збільшилась.

Також ми повідомляли, що ближче до ранку, коли ворожі літаки підійшли до пускових рубежів, приблизно о 05:42, противник здійснив пуск ракет. Через півгодини стало відомо, що ракети також були запущені з акваторії Чорного моря, тобто з кораблів.

У Києві вранці 17 листопада внаслідок атаки окупантів через падіння уламків в Печерському районі сталось займання на покрівлі багатоповерхового житлового будинку.

Київ Україна обстріли війна в Україні ракетний удар

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