Будівництво метро на Виноградар — як "Київметробуд" привласнив мільйони

Працівник "Київметробуд". Фото (ілюстративне): UNN

Компанія "Київметробуд" отримали розпорядження та аванс понад 4 млрд грн для будівництва метро на Виноградар. Однак, роботи так і не почалися, а компанія, яка має російський слід, через офшори вивели гроші навіть під час війни.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Журналісти з'ясували, що "Київметробуд" вивела понад 530 млн грн під час війни через неіснуючі компанії. А сам "Київметробуд", ймовірно, належить російсько-українському олігархові Павлу Фуксу.

Як відомо, компанія отримала на будівництво метро на Виноградар 4 млрд 930 тис. грн ще 2018 року. Роботи мали бути виконані до кінця 2022 року, згодом терміни перенесли до кінця 2023 року, але відповідних робіт все ж не було.

"У "Київметрополітені" розповіли, що з отриманих 4 млрд грн підтверджено використання коштів лише на 44,1 млн грн! Це та сума, яку зафіксовано актами №КБ-2в та Довідками №КБ-3. Хоча насправді згідно з договором компанія вже давно мала виконати роботи та підтвердити їх актами на всю суму — а це більш ніж 4 млрд грн", — йдеться у матеріалі.

Також відомо, що обсяг будівельних робіт, які нібито виконав "Київметробуд", не підтверджені відповідними документами. І насправді витрачено значно більше коштів, ніж зазначається, але вони "загубились".

Як виводили гроші під час війни

Як відомо, "Київметробуд" отримав 95% передоплати, аби швидше виконати усі необхідні роботи. Проте компанія не поспішала нічого робити, а кошти поклала на депозит і вже через рік отримала 139,1 млн грн відсотків за цим банківським депозитом. У 2022 прокуратура через суд стягнула ці кошти. Рішення отримали у вересні 2022 року.

"Але в "Київметробуді" своє все одно не втратили. У жовтні 2022-го за 8 днів вони переказали близько 530 млн грн двом компаніям. І це в період, коли жодні роботи з будівництва метро не проводились, а вказані підприємства — ТОВ "Позитив-В" та ТОВ "Київметротонельбуд" — не мали ані кваліфікованих співробітників, ані необхідної техніки", — йдеться у розслідуванні.

Згодом з'ясувалося, що керівниками, бухгалтерами та іншими працівниками в обох компаніях були ті самі люди. Це свідчить про корупційні офшорні схеми, якими займався "Київметробуд". Крім того, також не було ніяких ресурсів, найманих працівників, відповідних матеріалів та складських приміщень, а це говорить про відсутність діяльності будь-якого виробництва.

Нагадаємо, в останні дні грудня комунальне підприємство "Київський метрополітен" припинило співпрацю з компанією "Київметробуд" за проєктом розширення Сирецько-Печерської лінії у напрямку житлового масиву Виноградар. Причиною стало недотримання термінів будівництва.