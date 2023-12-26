Київський метрополітен розірвав договір на будівництво метро на Виноградар

Будівництво гілки метро. Фото: соцмережі

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" припинило співпрацю з компанією "Київметробуд" за проєктом розширення Сирецько-Печерської лінії у напрямку житлового масиву Виноградар. Причиною стало недотримання термінів будівництва.

Про це вказано на сторінці тендеру в системі Prozorro.

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Договір між "Київським метрополітеном" та "Київметробудом" був підписаний 20 листопада 2018 року і мав завершитися 24 січня 2024 року. За цей час замовник уже перерахував підряднику 4 млрд гривень. У разі закінчення всіх судових процесів частину авансу потрібно повернути на бюджетний рахунок метрополітену.

Що відомо про будівництво гілки метро на Виноградар

Влітку поточного року директор метрополітену Брагінський заявляв, що будівництво станцій "Мостицька" та "Варшавська" на зеленій лінії буде завершено до кінця 2024 року. Проте нещодавно в інтернеті з'явилися фотографії, які демонструють припинення робіт на цих ділянках.

Технічне та економічне обґрунтування будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії від станції "Сирець" до Виноградаря включало плани створення чотирьох нових станцій та електродепо "Виноградар" протягом дев'яти років.

Ця секція зеленої лінії була задумана як поверхнева, починаючи на глибині близько 40 метрів на "Сирці" та поступово піднімаючись до поверхні до станції "Мостицька", розташованої на перетині вулиць Межової, Білицької та Північно-Сирецькій.

Наступна станція, "Проспект Правди", планувалася біля перехрестя проспекту Правди та Межової.

Нагадаємо, що обіцяне Віталієм Кличком метро на Виноградар закінчать ще не скоро, згідно з бюджетом столиці на 2024 рік. За планами Київради, готовність цього проекту до кінця року буде лише 4,6%.