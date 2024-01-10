Строительство метро на Виноградарь — как "Киевметрострой" присвоил миллионы

Работник "Киевметрострой". Фото (иллюстративное): UNN

Компания "Киевметрострой" получили распоряжение и аванс более 4 млрд. грн для строительства метро на Виноградаре. Однако работы так и не начались, а компания, имеющая российский след, из-за оффшоров вывели деньги даже во время войны.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Журналисты выяснили, что "Киевметрострой" вывел более 530 млн. грн во время войны из-за несуществующих компаний. А сам "Киевметрострой", вероятно, принадлежит российско-украинскому олигарху Павлу Фуксу.

Как известно, компания получила на строительство метро на Виноградаре 4 млрд 930 тыс. грн еще в 2018 году. Работы должны были быть выполнены до конца 2022 года, впоследствии сроки перенесли до конца 2023 года, но соответствующих работ все же не было.

"В "Киевметрополитене" рассказали, что из полученных 4 млрд. грн подтверждено использование средств всего на 44,1 млн. грн! Это та сумма, которая зафиксирована актами №КБ-2в и Справками №КБ-3. Хотя на самом деле согласно договору компания уже давно должна была выполнить работы и подтвердить их актами на всю сумму — а это более 4 млрд. грн", — говорится в материале.

Также известно, что объем строительных работ, якобы выполненных "Киевметрострой", не подтвержден соответствующими документами. И на самом деле потрачено гораздо больше средств, чем отмечается, но они "потерялись".

Как выводили деньги во время войны

Как известно, "Киевметрострой" получил 95% предоплаты, чтобы побыстрее выполнить все необходимые работы. Однако компания не спешила ничего делать, а средства положила на депозит и уже через год получила 139,1 млн. грн. процентов по этому банковскому депозиту. В 2022 году прокуратура через суд взыскала эти средства. Решения получили в сентябре 2022 года.

"Но в "Киевметрострое" свое все равно не потеряли. В октябре 2022-го за 8 дней они перевели около 530 млн. грн двум компаниям. И это в период, когда никакие работы по строительству метро не проводились, а указанные предприятия — ООО "Позитив" -В" и ООО "Киевметротонельстрой" — не было ни квалифицированных сотрудников, ни необходимой техники", — говорится в расследовании.

Впоследствии выяснилось, что руководителями, бухгалтерами и другими работниками в обеих компаниях были те же люди. Это свидетельствует о коррупционных оффшорных схемах, которыми занимался "Киевметрострой". Кроме того, также не было никаких ресурсов, наемных работников, соответствующих материалов и складских помещений, что говорит об отсутствии деятельности какого-либо производства.

Напомним, в последние дни декабря коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" прекратило сотрудничество с компанией "Киевметрострой" по проекту расширения Сырецко-Печерской линии в направлении жилмассива Виноградарь. Причиной послужило несоблюдение сроков строительства.