У Києві батьки виграли дві судові справи проти школи, в якій булили їхню дитину

Засмучений хлопчик сидить у шкільному коридорі на підлозі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

В одній із приватних шкіл Києва дитина постраждала від булінгу. Батькам вдалося виграти дві судові справи проти навчального закладу.

Про це у Facebook-групі "Батьки SOS" повідомила мати потерпілої дитини Надія Полякова.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Жінка зазначає, що в навчальному закладі, де здобуває освіту її дитина, приховували факт булінгу. Учня цькували, але керівництво школи на це не реагувало.

Рішення суду

У першій справі суд визнав факт булінгу і приховування цього порушення керівництвом школи. Другий позов батьки теж виграли: згідно з рішенням апеляційного суду, їм мають відшкодувати моральну шкоду.

"Це не просто перемога нашої сім’ї. Це прецедент. Це сигнал для всіх батьків: не мовчіть, не бійтеся, не відступайте... Дитина повинна знати: вона не сама, щоб витримати це", — зазначає Надія Полякова.

Нагадаємо, у Білій Церкві завершили досудове розслідування справи щодо побиття 12-річної дівчинки групою підлітків. Матеріали скерували до суду.

Також ми повідомляли, що в Кіровоградській області судили військовослужбовця. Боєць під час перебування у СЗЧ ударив підлітка. Його оштрафували.