В Киеве родители выиграли два судебных дела против школы, в которой буллили их ребенка

Расстроенный мальчик сидит в школьном коридоре на полу. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В одной из частных школ Киева ребенок пострадал от буллинга. Родителям удалось выиграть два судебных дела против учебного заведения.

Об этом в Facebook-группе "Батьки SOS" сообщила мать пострадавшего ребенка Надежда Полякова.

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Женщина отмечает, что в учебном заведении, где получает образование ее ребенок, скрывали факт буллинга. Ученика травили, но руководство школы на это не реагировало.

Решение суда

В первом деле суд признал факт буллинга и сокрытие этого нарушения руководством школы. Второй иск родители тоже выиграли: согласно решению апелляционного суда, им должны возместить моральный ущерб.

"Это не просто победа нашей семьи. Это прецедент. Это сигнал для всех родителей: не молчите, не бойтесь, не отступайте... Ребенок должен знать: он не один, чтобы выдержать это", — отмечает Надежда Полякова.

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