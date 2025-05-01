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Побиття дівчинки у Білій Церкві — поліція передала справу до суду

1 травня 2025 16:23
Анастасія Писаненко - редактор
Побиття дівчинки у Білій Церкві — поліція передала справу до суду
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Анастасія Писаненко - редактор

У місті Біла Церква завершилося досудове розслідування резонансної справи про побиття 12-річної дівчинки. Інцидент стався ще у січні 2025 року.

Про це повідомили в поліції Київщини у четвер, 1 травня.

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Пост поліції Київщини. Фото: скриншот

Деталі справи

Обвинувальний акт щодо групи неповнолітніх, причетних до цього злочину, вже скеровано до суду. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу. 

Тепер долю підозрюваних вирішуватиме суд.

Зазначимо, що слідчі слідчого управління поліції Київської області керували обвинувальний акт до суду за ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 4 ст. 189 (вимагання). 

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чотирьом підліткам повідомили про підозру через побиття військовослужбовця в Гідропарку. 

Їм інкримінують хуліганство. Раніше правоохоронці також опублікували фото осіб, причетних до нападу.

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