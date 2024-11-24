Прикордонник поділився історією важкого поранення при обороні Києва

Акція на підтримку військовополонених у Києві 24 листопада. Фото: Новини.LIVE

У Києві триває акція на підтримку українських військовополонених. Серед учасників FreeAzov була родина прикордонника Назарія, який отримав поранення на фронті та пройшов довгий шлях реабілітації.

Про це повідомляє Новини.LIVE у неділю, 24 листопада.

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У Києві 24 листопада триває чергова акція в підтримку українських військовополонених полку "Азов". Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець поспілкувалася із прикордонником Назарієм, який отримав важке поранення на фронті, та його мамою.

На початку березня 2022 року Назарій знаходився у Чернігівській області саме тоді на територію Україну почали заходити російські війська.

Як розповіла мама захисника Наталія, її син потрапив у "котел" під час оборони Києва. Прикордонник отримав серйозне поранення та місяць провів у комі.

"Лікарі давали нуль шансів на життя. Вивезли ми його лише коли "котел" відкрили і можна було транспортувати. Далі реабілітація, але шансів ходити також не давали", — розповіла мама військового.

Сьогодні родина приїхала на підтримку військовополонених азовців, адже, як зазначила пані Наталія, найважливіше — сила волі та віра. Назарій поділився тим, що його натхненням під час реабілітації стала мама.

"Азов це приклад для нас. В липні ми зустрілись з деякими азовцями і досі ми товаришуємо і підтримуємо зв'язок. І має за честь бути тут і підтримувати", — зауважила мама прикордонника.

Нагадаємо, у Києві 24 листопада триває акція в підтримку військовополонених. Люди вийшли на вулицю з плакатами, аби нагадати про захисників у російській неволі.

Раніше ми писали про те, що за час повномасштабної війни було проведено майже 60 обмінів полоненими.