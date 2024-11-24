Пограничник поделился историей тяжелого ранения при обороне Киева

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 24 ноября. Фото: Новини.LIVE

В Киеве проходит акция в поддержку украинских военнопленных. Среди участников FreeAzov была семья пограничника Назария, получившего ранение на фронте и прошедшего долгий путь реабилитации.

Об этом сообщает Новини.LIVE в воскресенье, 24 ноября.

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В Киеве 24 ноября проходит очередная акция в поддержку украинских военнопленных полка "Азов". Корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец пообщалась с пограничником Назарием, который получил тяжелое ранение на фронте, и его мамой.

В начале марта 2022 года Назарий находился в Черниговской области именно тогда на территорию Украины начали заходить российские войска.

Как рассказала мама защитника Наталья, ее сын попал в "котел" во время обороны Киева. Пограничник получил серьезное ранение и провел месяц в коме.

"Врачи давали ноль шансов на жизнь. Вывезли мы его только когда "котел" открыли и можно было транспортировать. Далее реабилитация, но шансов ходить также не давали", — рассказала мама военного.

Сегодня семья приехала в поддержку военнопленных азовцев, ведь, как отметила Наталья, самое важное - сила воли и вера. Назарий поделился тем, что его вдохновением во время реабилитации стала мама.

"Азов это пример для нас. В июле мы встретились с некоторыми азовцами и до сих пор мы дружим и поддерживаем связь. И имеет честь быть здесь и поддерживать", — отметила мама пограничника.

Напомним, в Киеве 24 ноября проходит акция в поддержку военнопленных. Люди вышли на улицу с плакатами, чтобы напомнить о защитниках в российской неволе.

Ранее мы писали о том, что за время полномасштабной войны было проведено около 60 обменов пленными.