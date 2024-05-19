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Був готовий помирати, але не здатися в полон — на акції у Києві бійці розповіли історії війни

19 травня 2024 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На акції FreeAzov у Києві бійці розповіли історії війни
Акція на підтримку полонених бійців полку "Азов" у Києві 19 травня. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві на акції FreeAzov у неділю, 19 травня, захисники розповіли історії участі у війни проти російських окупантів. Один з бійців наголосив, що був готовий помирати, але не здатися в полон.

Про це військові розповіли у коментарі Новини.LIVE.

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Боєць "Азову" Олександр прийшов на акцію, щоб нагадати про полонених побратимів. Він розповів, що коли його бригада штурмувала позиції, він наступив на міну. 

"Ми штурмували позиції, там два дерева лежало, і я наступив на міну", — каже 21-річний Олександр.

Військовий вже отримав протез і пройшов реабілітацію, незабаром планує знову повернутися на фронт. 

Ще один боєць "Люті" зазначив, що готовий був помирати, але не здатися в полон. Він поділився історією свого першого штурму.

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Захисник керував ротою. За його словами, до потрібної точки потрібно було пройти пішки 5 км. Спершу хлопець навіть трохи заблукав, але згодом вивів роту на позиції. 

Військовий "Люті" наголосив, що страшно стало, коли побачив першого загиблого українського воїна. До початку повномасштабного вторгнення захисник працював оперуповноваженим і займався розслідуванням кримінальних справ. Він додав, що побачити вбивство у цивільному житті й на війні — це зовсім різні речі.

Нагадаємо, 19 травня у Києві пройшла чергова акція на підтримку полонених бійців полку "Азов". Люди зібралися, аби нагадати про захисників у російській неволі.

Також 18 травня у Львові пройшла акція на підтримку полонених бійців полку "Азов". Активісти закликали не мовчати про тих, хто два роки в неволі.

Київ
війна
українці
Україна
полонені
полк "Азов"

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