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Был готов умирать, но не сдаться в плен — на акции в Киеве бойцы рассказали истории войны

19 мая 2024 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На акции FreeAzov в Киеве бойцы рассказали истории войны
Акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов" в Киеве 19 мая. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве на акции FreeAzov в воскресенье, 19 мая, защитники рассказали истории участия в войне против российских оккупантов. Один из бойцов подчеркнул, что был готов умирать, но не сдаться в плен.

Об этом военные рассказали в комментарии Новини.LIVE.

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Боец "Азова" Александр пришел на акцию, чтобы напомнить о пленных побратимах. Он рассказал, что когда его бригада штурмовала позиции, он наступил на мину. 

"Мы штурмовали позиции, там два дерева лежало и я наступил на мину", — говорит 21-летний Александр.

Военный уже получил протез и прошел реабилитацию, вскоре планирует снова вернуться на фронт.

Еще один боец "Люти" отметил, что готов был умирать, но не сдаться в плен. Он поделился историей своего первого штурма.

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Защитник управлял ротой. По его словам, к нужной точке нужно было пройти пешком 5 км. Сначала парень даже немного заблудился, но потом вывел роту на позиции.

Военный "Люти" отметил, что страшно стало, когда увидел первого погибшего украинского воина. До начала полномасштабного вторжения защитник работал оперуполномоченным и занимался расследованием уголовных дел. Он добавил, что увидеть убийство в гражданской жизни и на войне, — это совсем разные вещи.

Напомним, 19 мая в Киеве прошла очередная акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов". Люди собрались, чтобы напомнить о защитниках в российской неволе.

Также 18 мая во Львове прошла акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов". Активисты призвали не молчать о тех, кто два года находится в неволе.

Киев
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Украина
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