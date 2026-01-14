Ситуація зі світлом на Київщині 14 січня — частина області перейшла на графіки

Частина Київщини повернулася до графіків — ситуація зі світлом
У частині Київської області скасували екстрені відключення світла. Наразі бригади енергетиків працюють цілодобово, аби ліквідувати наслідки російських ударів та негоди.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Ситуація зі світлом на Київщині 14 січня
У Бучанському районі Києва вдалося стабілізувати ситуацію. Там скасували екстрені відключення та перейшли до графіків.
Водночас у Бориспільському та Броварському тривають екстрені відключення.
"Також в усій області є точкові аварії через негоду. Робимо все можливе, щоб ліквідувати їх наслідки", — додали в ДТЕК.
А премʼєр Юлія Свириденко анонсувала покращення ситуації зі світлом у столиці. За її словами, очікується поліпшення графіків відключень.
