Ситуація зі світлом на Київщині 14 січня — частина області перейшла на графіки

Аварійна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК

У частині Київської області скасували екстрені відключення світла. Наразі бригади енергетиків працюють цілодобово, аби ліквідувати наслідки російських ударів та негоди.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Ситуація зі світлом на Київщині 14 січня

У Бучанському районі Києва вдалося стабілізувати ситуацію. Там скасували екстрені відключення та перейшли до графіків.

Водночас у Бориспільському та Броварському тривають екстрені відключення.

"Також в усій області є точкові аварії через негоду. Робимо все можливе, щоб ліквідувати їх наслідки", — додали в ДТЕК.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповіли, що відбувається зі світлом в Україні.

А премʼєр Юлія Свириденко анонсувала покращення ситуації зі світлом у столиці. За її словами, очікується поліпшення графіків відключень.