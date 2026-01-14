Відео
Україна
Відео

Частина Київщини повернулася до графіків — ситуація зі світлом

Частина Київщини повернулася до графіків — ситуація зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 15:28
Ситуація зі світлом на Київщині 14 січня — частина області перейшла на графіки
Аварійна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК

У частині Київської області скасували екстрені відключення світла. Наразі бригади енергетиків працюють цілодобово, аби ліквідувати наслідки російських ударів та негоди.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Читайте також:

Ситуація зі світлом на Київщині 14 січня

У Бучанському районі Києва вдалося стабілізувати ситуацію. Там скасували екстрені відключення та перейшли до графіків.

Водночас у Бориспільському та Броварському тривають екстрені відключення.

"Також в усій області є точкові аварії через негоду. Робимо все можливе, щоб ліквідувати їх наслідки", — додали в ДТЕК.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповіли, що відбувається зі світлом в Україні.

А премʼєр Юлія Свириденко анонсувала покращення ситуації зі світлом у столиці. За її словами, очікується поліпшення графіків відключень.

війна електроенергія Київська область обстріли ДТЕК світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
