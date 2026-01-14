Ситуация со светом на Киевщине 14 января — часть области перешла на графики

Часть Киевщины вернулась к графикам — ситуация со светом
В части Киевской области отменили экстренные отключения света. Сейчас бригады энергетиков работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия российских ударов и непогоды.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Ситуация со светом на Киевщине 14 января
В Бучанском районе Киева удалось стабилизировать ситуацию. Там отменили экстренные отключения и перешли к графикам.
В то же время в Бориспольском и Броварском продолжаются экстренные отключения.
"Также во всей области есть точечные аварии из-за непогоды. Делаем все возможное, чтобы ликвидировать их последствия", — добавили в ДТЭК.
Напомним, Новини.LIVE подробно рассказали, что происходит со светом в Украине.
А премьер Юлия Свириденко анонсировала улучшение ситуации со светом в столице. По ее словам, ожидается улучшение графиков отключений.
Читайте Новини.LIVE!