Часть Киевщины вернулась к графикам — ситуация со светом

Часть Киевщины вернулась к графикам — ситуация со светом

Дата публикации 14 января 2026 15:28
Ситуация со светом на Киевщине 14 января — часть области перешла на графики
Аварийная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК

В части Киевской области отменили экстренные отключения света. Сейчас бригады энергетиков работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия российских ударов и непогоды.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Ситуация со светом на Киевщине 14 января

В Бучанском районе Киева удалось стабилизировать ситуацию. Там отменили экстренные отключения и перешли к графикам.

В то же время в Бориспольском и Броварском продолжаются экстренные отключения.

"Также во всей области есть точечные аварии из-за непогоды. Делаем все возможное, чтобы ликвидировать их последствия", — добавили в ДТЭК.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE подробно рассказали, что происходит со светом в Украине.

А премьер Юлия Свириденко анонсировала улучшение ситуации со светом в столице. По ее словам, ожидается улучшение графиков отключений.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
