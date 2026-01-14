Свириденко розповіла про ситуацію зі світлом у Києві

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала покращення ситуації зі світлом у Києві. За її словами, від завтра буде поліпшення графіків відключень електроенергії у столиці, однак назвала умову.

Про це Юлія Свириденко заявила під час виступу у Верховній Раді у середу, 14 січня.

Свириденко про ситуацію зі світлом у Києві

Отже, за словами прем'єрки, від завтра буде поліпшення графіків відключення світла в Києві, якщо не буде масованих атак.

"Якщо не буде масованих атак. Хочу на цьому ще раз підкреслити, то у нас з четверга, з вечора буде поліпшення графіків. Я боюсь такі речі казати на загал і казати деталі, яка підстанція буде відновлена. Але я кажу, що це буде четвер", — заявила Свириденко.

Свириденко пояснила, що наразі на правому березі Києва — у Шевченківському, Подільському, частині Солом’янського, Голосіївського та Печерського районів — застосовують графіки 5 годин зі світлом і 5 годин без світла. Водночас на лівому березі діють жорсткіші обмеження: 3–4 години зі світлом і 9–10 годин без.

Очільниця уряду наголосила, що за умови відсутності масованих атак з четверга ввечері очікується покращення графіків відключень.

Водночас вона пояснила, що уряд переглянув підходи до електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Це рішення дозволило вивільнити додаткові потужності, що дає можливість збільшити для населення кількість черг зі світлом на одну-дві порівняно з попередніми графіками.

Крім того, за інформацією прем'єрки, у Києві найбільш проблемні будинки забезпечують генераторами.

"Завдяки генераторам існує можливість заживлювати цілі райони столиці", — підсумувала Свириденко.

Раніше прем'єрка розповіла, яка наразі ситуація із відновленням водопостачання на Київщині.

Також Свириденко повідомляла, що уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми після ударів РФ.