Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Свириденко сказала, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві

Свириденко сказала, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 15:10
Свириденко розповіла про ситуацію зі світлом у Києві
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала покращення ситуації зі світлом у Києві. За її словами, від завтра буде поліпшення графіків відключень електроенергії у столиці, однак назвала умову.

Про це Юлія Свириденко заявила під час виступу у Верховній Раді у середу, 14 січня.

Реклама
Читайте також:

Свириденко про ситуацію зі світлом у Києві

Отже, за словами прем'єрки, від завтра буде поліпшення графіків відключення світла в Києві, якщо не буде масованих атак.

"Якщо не буде масованих атак. Хочу на цьому ще раз підкреслити, то у нас з четверга, з вечора буде поліпшення графіків. Я боюсь такі речі казати на загал і казати деталі, яка підстанція буде відновлена. Але я кажу, що це буде четвер", — заявила Свириденко.

Свириденко пояснила, що наразі на правому березі Києва — у Шевченківському, Подільському, частині Солом’янського, Голосіївського та Печерського районів — застосовують графіки 5 годин зі світлом і 5 годин без світла. Водночас на лівому березі діють жорсткіші обмеження: 3–4 години зі світлом і 9–10 годин без.

Очільниця уряду наголосила, що за умови відсутності масованих атак з четверга ввечері очікується покращення графіків відключень.

Водночас вона пояснила, що уряд переглянув підходи до електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Це рішення дозволило вивільнити додаткові потужності, що дає можливість збільшити для населення кількість черг зі світлом на одну-дві порівняно з попередніми графіками.

Крім того, за інформацією прем'єрки, у Києві найбільш проблемні будинки забезпечують генераторами.

"Завдяки генераторам існує можливість заживлювати цілі райони столиці", — підсумувала Свириденко.

Раніше прем'єрка розповіла, яка наразі ситуація із відновленням водопостачання на Київщині.

Також Свириденко повідомляла, що уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми після ударів РФ.

обстріли Укренерго Юлія Свириденко енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації