У Києві два райони без світла і тепла через атаку РФ

Люди гріються у Пунктах незламності через відсутність тепла та світла у домівках. Ілюстративне фото: ДСНС

У Києві Дарницький та Дніпровський райони залишилися без теплопостачання внаслідок нічної атаки РФ. Також там запроваджено екстрені відключення світла.

Про це інформує міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram у вівторок, 3 лютого.

Реклама

Читайте також:

Два райони Києва без світла і тепла через атаку РФ

За інформацією Кличка, станом на ранок 3 лютого Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла внаслідок нічної масованої атаки росіян на інфраструктуру Києва.

Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання.

Мер Києва наголосив, що комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи. А в будинках, де до цього не було тепла, роботи теж тривають.

Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Крім того, в ДТЕК повідомили, що Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях.

Натомість на правому березі Києва продовжують діяти графіки відключень світла.

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Київ 3 лютого кількість постраждалих продовжує зростати.

Раніше ми інформували, що сьогодні вночі у столиці лунали потужні вибухи — росіяни завдавали ударів по місту.