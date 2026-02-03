Відео
Україна
Частина лівого берега Києва без світла і тепла через атаку Росії

Частина лівого берега Києва без світла і тепла через атаку Росії

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 08:55
У Києві два райони без світла і тепла через атаку РФ
Люди гріються у Пунктах незламності через відсутність тепла та світла у домівках. Ілюстративне фото: ДСНС

У Києві Дарницький та Дніпровський райони залишилися без теплопостачання внаслідок нічної атаки РФ. Також там запроваджено екстрені відключення світла.

Про це інформує міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram у вівторок, 3 лютого.

Читайте також:

Два райони Києва без світла і тепла через атаку РФ

За інформацією Кличка, станом на ранок 3 лютого Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла внаслідок нічної масованої атаки росіян на інфраструктуру Києва.

Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання.

Мер Києва наголосив, що комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи. А в будинках, де до цього не було тепла, роботи теж тривають.

Два райони Києва без тепла та світла 3 лютого
Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Крім того, в ДТЕК повідомили, що Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях.

Натомість на правому березі Києва продовжують діяти графіки відключень світла.

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Київ 3 лютого кількість постраждалих продовжує зростати.

Раніше ми інформували, що сьогодні вночі у столиці лунали потужні вибухи — росіяни завдавали ударів по місту.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
