Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Часть левого берега Киева без света и тепла из-за атаки России

Часть левого берега Киева без света и тепла из-за атаки России

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 08:55
В Киеве два района без света и тепла из-за атаки РФ
Люди греются в Пунктах несокрушимости из-за отсутствия тепла и света в домах. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Киеве Дарницкий и Днепровский районы остались без теплоснабжения в результате ночной атаки РФ. Также там введены экстренные отключения света.

Об этом информирует городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram во вторник, 3 февраля.

Реклама
Читайте также:

Два района Киева без света и тепла из-за атаки РФ

По информации Кличко, по состоянию на утро 3 февраля Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла в результате ночной массированной атаки россиян на инфраструктуру Киева.

В целом по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения.

Мэр Киева отметил, что коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы. А в домах, где до этого не было тепла, работы тоже продолжаются.

Два райони Києва без тепла та світла 3 лютого
Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Кроме того, в ДТЭК сообщили, что Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях.

Зато на правом берегу Киева продолжают действовать графики отключений света.

Напомним, что в результате атаки РФ на Киев 3 февраля количество пострадавших продолжает расти.

Ранее мы информировали, что сегодня ночью в столице раздавались мощные взрывы — россияне наносили удары по городу.

Виталий Кличко Киев обстрелы теплоснабжение война в Украине отключения света атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации