В Киеве два района без света и тепла из-за атаки РФ

Часть левого берега Киева без света и тепла из-за атаки России
В Киеве Дарницкий и Днепровский районы остались без теплоснабжения в результате ночной атаки РФ. Также там введены экстренные отключения света.
Об этом информирует городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram во вторник, 3 февраля.
Два района Киева без света и тепла из-за атаки РФ
По информации Кличко, по состоянию на утро 3 февраля Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла в результате ночной массированной атаки россиян на инфраструктуру Киева.
В целом по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения.
Мэр Киева отметил, что коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы. А в домах, где до этого не было тепла, работы тоже продолжаются.
Кроме того, в ДТЭК сообщили, что Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях.
Зато на правом берегу Киева продолжают действовать графики отключений света.
