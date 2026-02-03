В Киеве два района без света и тепла из-за атаки РФ

Люди греются в Пунктах несокрушимости из-за отсутствия тепла и света в домах. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Киеве Дарницкий и Днепровский районы остались без теплоснабжения в результате ночной атаки РФ. Также там введены экстренные отключения света.

Об этом информирует городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram во вторник, 3 февраля.

По информации Кличко, по состоянию на утро 3 февраля Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла в результате ночной массированной атаки россиян на инфраструктуру Киева.

В целом по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения.

Мэр Киева отметил, что коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы. А в домах, где до этого не было тепла, работы тоже продолжаются.

Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Кроме того, в ДТЭК сообщили, что Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях.

Зато на правом берегу Киева продолжают действовать графики отключений света.

Напомним, что в результате атаки РФ на Киев 3 февраля количество пострадавших продолжает расти.

Ранее мы информировали, что сегодня ночью в столице раздавались мощные взрывы — россияне наносили удары по городу.