Через атаку РФ у Києві небезпечне повітря: експерт дав рекомендації

Рятувальники ліквідовують пожежі внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Після нічної атаки РФ у Києві погіршилася якість повітря через продукти горіння та безвітряну погоду. Експерти попереджають про утворення небезпечних сполук, які можуть негативно впливати на здоров'я. Киянам радять без потреби не виходити на вулицю та максимально обмежити перебування на відкритому повітрі.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив представник Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Михайло Савенець у четвер, 6 серпня.

Через атаки РФ у Києві погіршився стан повітря

Після нічної російської атаки якість повітря у Києві суттєво погіршилася. Причиною стали залишки тління після обстрілу, вихлопні гази від інтенсивного міського трафіку та безвітряна погода, через що токсичні речовини накопичилися над містом.

За словами експерта Михайла Савенця, найбільшу небезпеку наразі становлять приземний озон і продукти горіння. Вони негативно впливають на дихальні шляхи та серцево-судинну систему, а також можуть спричиняти сильне подразнення очей. Експерт зазначив, що забруднення повітря зберігатиметься доти, доки не підуть дощі, які очікуються завтра, або не посилиться вітер.

У зв'язку з цим Михайло Савенець закликав жителів столиці максимально обмежити контакт із забрудненим повітрям і дотримуватися простих рекомендацій, які допоможуть зменшити його вплив на організм.

"Мінімізувати контакт, звичайно, можливо, але в такому випадку краще проводити ще й вологе прибирання вдома. І зменшувати контакти з зовнішнім середовищем, якщо це можливо. Варто уникати прогулянок на вулиці. Якщо виходите, маски можуть допомагати", — зазначив експерт.

Новини.LIVE інформували, що підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва вже змушує частину працівників звільнятися з роботи, заявив експерт Дмитро Перов. За його словами, найбільше від нових тарифів потерпають бюджетники, яким доводиться щодня їздити на роботу з пересадками.

Новини.LIVE також писали, що на АЗС Києва оновили ціни на пальне: найдорожче дизельне пальне продає мережа OKKO — по 96,90 грн за літр. Найнижчі ціни серед найбільших мереж пропонує Ukrnafta, тоді як UPG займає проміжну позицію.