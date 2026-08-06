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Головна Київ Дизпаливо сягнуло 96,90 грн: ціни на пальне на АЗС Києва

Дизпаливо сягнуло 96,90 грн: ціни на пальне на АЗС Києва

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 10:36
Ціни на пальне в Києві сьогодні: скільки коштує бензин і дизель на UPG, OKKO та Ukrnafta
Ціни на пальне в Києві, мережа АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

На автозаправних станціях Києва оновили вартість пального. Найбільші мережі АЗС пропонують різні ціни на бензин та дизельне пальне. Найдорожче бензин і дизель продають на заправках OKKO, тоді як найнижчі ціни серед найбільших мереж пропонує Ukrnafta, а UPG займає проміжну позицію.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на пальне у популярних мережах столиці.

Ціни на пальне на АЗС UPG

Так, на АЗС UPG літр бензину А-95 коштує 79,90 грн, бензин UPG 100 — 88,90, UPG 95 — 81,90, а дизельне пальне — 90,90 грн.

UPG
Ціни на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС OKKO

На заправках OKKO за літр 95-того бензину доведеться заплатити 85,90 грн, за А-95 євро —82,90, дизельне пальне продають по 96,90 грн, а ДП євро — 93,90.

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ОККО
Пальне на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС "Укрнафта"

Водночас мережа Ukrnafta пропонує бензин А-95 за 79,80 грн за літр, А-92 — 77,90. Дизельне пальне тут коштує 89,90 грн.

Різниця у вартості пального на популярних АЗС сягає кількох гривень за літр. Проте ціни на пальне можуть відрізнятися залежно від регіону та конкретної автозаправної станції.

Укрнафта
Ціна на пальне на "Укрнафті". Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE, на Київщині через спеку запровадили тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту дорогами загального користування. Заборона діє у період, коли температура повітря перевищує +28 °C, щоб зберегти дорожнє покриття від руйнування. Обмеження не поширюються на транспорт, який перевозить небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин або бере участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Водночас дослідження LUN показало, що влітку передмістя Києва може бути на 8 °C прохолоднішим за центральні райони столиці. Однією з головних причин такого перепаду є велика кількість зелених зон, менша щільність забудови та нижчий рівень нагрівання поверхонь. Найкомфортніший мікроклімат фіксують у населених пунктах, розташованих поруч із лісами та водоймами.

ціни на паливо Київ бензин
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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