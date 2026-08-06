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Головна Київ Експерт: у Києві через нові тарифи на транспорт люди звільняються з роботи

Експерт: у Києві через нові тарифи на транспорт люди звільняються з роботи

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 12:28
У Києві через нові тарифи на транспорт люди звільняються з роботи
Люди стоять біля громадського транспорту. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Підвищення тарифів на комунальний транспорт у Києві вже впливає на ринок праці, вважає пам'яткоохоронець Дмитро Перов. За його словами, бюджетники з невисокими зарплатами змушені залишати роботу через високу вартість щоденних поїздок. Найгостріше ця проблема стосується людей, які щодня добираються на роботу з пересадками.

Про пам'яткоохоронець Дмитро Перов розповів ефір Ранок.LIVE у четвер, 6 серпня.

У Києві люди звільняються з роботи через ціни на проїзд

Дмитро Перов зазначив, що підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва вже змушує частину працівників звільнятися з роботи.

За словами експерта, найбільше від зростання тарифів потерпають бюджетники, зокрема медичні працівники з низькими зарплатами. Він пояснив, що через високу вартість щоденних поїздок на роботу з пересадками багатьом із них стає фінансово невигідно продовжувати працювати.

Коментуючи ситуацію, Дмитро Перов зазначив:

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"Знову ж таки, з того, що пишуть в соціальних мережах, ми розуміємо, що в Києві є люди, які заробляють, багато заробляють, але основна більшість людей, які користувалися громадським транспортом, це все-таки соціальна послуга, а не комерційна, скоріше. Вони звільняються з роботи, наприклад, ті ж самі медичні працівники. Тому що людям треба з пересадкою їхати. Це 60 гривень в один бік, 60 в іншу — 120 гривень на день при зарплаті 10-12 тисяч. Це неможливо".

Водночас Дмитро Перов наголосив, що наразі столиця бачить лише "верхівку айсберга". За його словами, багато киян досі користуються поїздками, придбаними в застосунку "Київ Цифровий" за старим тарифом — 8 гривень. Однак ця можливість, як зазначив експерт, вичерпається вже на початку осені.

Новини.LIVE інформували, що на АЗС Києва оновили ціни на пальне 6 серпня 2026 року. Найдорожче дизельне пальне продає мережа OKKO — по 96,90 грн за літр. Найнижчі ціни серед найбільших мереж пропонує Ukrnafta, тоді як UPG займає проміжну позицію.

Новини.LIVE також писали, що Київ продовжує підготовку до опалювального сезону та вже виконав 65% робіт із відновлення пошкоджених енергооб'єктів. На реалізацію Плану стійкості столиця акумулювала понад 10 млрд грн і нарощує резервні потужності енергозабезпечення. Завершити основні роботи з підготовки до зими планують до початку опалювального сезону.

тарифи проїзд громадський транспорт ефір Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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