Через повідомлення про замінування лікарні в Києві евакуювали майже півсотні людей
17 липня 2023 17:20
Працівники вибухотехнічної служби. Фото: google.com
Сьогодні, 17 липня, зʼявилось повідомлення про мінування лікарні в столиці. Загалом евакуювали понад 450 людей.
Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко.
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"Через повідомлення про замінування лікарні швидкої допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу", — сказав Кличко.
За його словами, станом на зараз поліція перевіряє приміщення, там працюють кінологи.
Нагадаємо, раніше ми писали, що київський міський голова Віталій Кличко перевірив, як пройшов капремонт у відділенні екстреної медичної допомоги №18. Медзаклади розташовані в Оболонському районі столиці.