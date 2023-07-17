Працівники вибухотехнічної служби. Фото: google.com

Сьогодні, 17 липня, зʼявилось повідомлення про мінування лікарні в столиці. Загалом евакуювали понад 450 людей.

Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко.

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Замінування лікарні

"Через повідомлення про замінування лікарні швидкої допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу", — сказав Кличко.

За його словами, станом на зараз поліція перевіряє приміщення, там працюють кінологи.

Через повідомлення про замінування лікарні в Києві евакуювали майже півсотні людей

Нагадаємо, раніше ми писали, що київський міський голова Віталій Кличко перевірив, як пройшов капремонт у відділенні екстреної медичної допомоги №18. Медзаклади розташовані в Оболонському районі столиці.