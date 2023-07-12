Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Кличко показав, як пройшов капремонт у відділенні екстреної меддопомоги в Києві arrow

Кличко показав, як пройшов капремонт у відділенні екстреної меддопомоги в Києві

12 липня 2023 16:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Кличко показав, як пройшов капремонт у відділенні екстреної меддопомоги в Києві
Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні київський міський голова Віталій Кличко перевірив, як пройшов капремонт у відділенні екстреної медичної допомоги №18. Медзаклади знаходиться в Оболонському районі столиці

Про це Віталій Кличко розповів на своїй офіційній Telegram-сторінці.

Читайте також:

Капітальний ремонт у столичній лікарні

За словами Кличка, у будівлі оновили фасад. Зовнішнє оформлення відповідає єдиному стилю, обраному для всіх відділень "Центру екстреної медичної допомоги".

"Облаштували приміщення пандусами для маломобільних груп та людей з інвалідністю. Замінили внутрішні системи водо-, електро- та теплопостачання, встановили вентиляційне обладнання. Замінили обладнання в теплопунктах. Встановили охоронно-пожежну сигналізацію, систему оповіщення, відеонагляду, мережу інтернет", — каже міський голова.

Є генератор резервного живлення. Приміщення, де зберігаються медикаменти, оснащене сучасною системою охорони. У підвальному приміщенні є додаткова диспетчерська та можливе укриття для співробітників на випадок тривог.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що тимчасові проїзди, розмітка та дорожні знаки — усе це вже влаштували на транспортному вузлі на перетині вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці. Також перевлаштували світлофорні об’єкти та опори контактної мережі, розпочали з перекладання водопровідних мереж.

Додамо, що 6 липня, завершилося будівництво та ремонт одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Тепер проїзд відкрито двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту — у бік мосту Патона та Осокорків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз