Кличко показав, як пройшов капремонт у відділенні екстреної меддопомоги в Києві

Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: google.com

Сьогодні київський міський голова Віталій Кличко перевірив, як пройшов капремонт у відділенні екстреної медичної допомоги №18. Медзаклади знаходиться в Оболонському районі столиці

Про це Віталій Кличко розповів на своїй офіційній Telegram-сторінці.

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За словами Кличка, у будівлі оновили фасад. Зовнішнє оформлення відповідає єдиному стилю, обраному для всіх відділень "Центру екстреної медичної допомоги".

"Облаштували приміщення пандусами для маломобільних груп та людей з інвалідністю. Замінили внутрішні системи водо-, електро- та теплопостачання, встановили вентиляційне обладнання. Замінили обладнання в теплопунктах. Встановили охоронно-пожежну сигналізацію, систему оповіщення, відеонагляду, мережу інтернет", — каже міський голова.

Є генератор резервного живлення. Приміщення, де зберігаються медикаменти, оснащене сучасною системою охорони. У підвальному приміщенні є додаткова диспетчерська та можливе укриття для співробітників на випадок тривог.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тимчасові проїзди, розмітка та дорожні знаки — усе це вже влаштували на транспортному вузлі на перетині вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці. Також перевлаштували світлофорні об’єкти та опори контактної мережі, розпочали з перекладання водопровідних мереж.

Додамо, що 6 липня, завершилося будівництво та ремонт одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Тепер проїзд відкрито двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту — у бік мосту Патона та Осокорків.