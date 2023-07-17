Сотрудники взрывотехнической службы. Фото: google.com

Сегодня, 17 июля, появилось сообщение о минировании больницы в столице. В общей сложности эвакуировали более 450 человек.

Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко.

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Заминирование больницы

"По сообщениям о заминировании больницы скорой помощи эвакуировали почти 250 пациентов и более 200 человек медперсонала", — сказал Кличко.

По его словам, по состоянию на данный момент полиция проверяет помещение, там работают кинологи.

Из-за сообщения о заминировании больницы в Киеве эвакуировали почти полсотни человек

Напомним, ранее мы писали, что киевский мэр Виталий Кличко проверил, как прошел капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18. Медучреждения расположены в Оболонском районе столицы.