У Києві знову повітряна тривога через загрозу обстрілу з боку окупантів

Чергова повітряна тривога у Києві — вже третя за ніч
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Міська влада столиці України оголосила про чергову повітряну тривогу. Російські окупанти знову атакують Київ.
Про це повідомляють у КМВА.
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Що відомо
У КМВА не повідомили, що саме загрожує столиці, проте треба пам'ятати, що попередня тривога була оголошена через загрозу удару балістичними ракетами. Удамки збитої ракети спричинили пожежу на одному складів у Солом'янському районі.
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