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Головна Київ Чергова повітряна тривога у Києві — вже третя за ніч

Чергова повітряна тривога у Києві — вже третя за ніч

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Дата публікації: 7 травня 2025 04:05
У Києві знову повітряна тривога через загрозу обстрілу з боку окупантів
Термінова новина

Міська влада столиці України оголосила про чергову повітряну тривогу. Російські окупанти знову атакують Київ.

Про це повідомляють у КМВА.

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Що відомо

У КМВА не повідомили, що саме загрожує столиці, проте треба пам'ятати, що попередня тривога була оголошена через загрозу удару балістичними ракетами. Удамки збитої ракети спричинили пожежу на одному складів у Солом'янському районі.

Новина оновлюється...

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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