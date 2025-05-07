У Києві знову повітряна тривога через загрозу обстрілу з боку окупантів

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Міська влада столиці України оголосила про чергову повітряну тривогу. Російські окупанти знову атакують Київ.

Про це повідомляють у КМВА.

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Що відомо

У КМВА не повідомили, що саме загрожує столиці, проте треба пам'ятати, що попередня тривога була оголошена через загрозу удару балістичними ракетами. Удамки збитої ракети спричинили пожежу на одному складів у Солом'янському районі.

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