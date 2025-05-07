В Киеве снова воздушная тревога из-за угрозы обстрела со стороны оккупантов

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Городские власти столицы Украины объявили об очередной воздушной тревоге. Российские оккупанты снова атакуют Киев.

Об этом сообщают в КГГА.

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Что известно

В КГВА не сообщили, что именно угрожает столице, однако надо помнить, что предыдущая тревога была объявлена из-за угрозы удара баллистическими ракетами. Осколки сбитой ракеты вызвали пожар на одном из складов в Соломенском районе.

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