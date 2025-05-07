Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Киев Очередная воздушная тревога в Киеве — уже третья за ночь

Очередная воздушная тревога в Киеве — уже третья за ночь

Ua en ru
Дата публикации 7 мая 2025 04:05
В Киеве снова воздушная тревога из-за угрозы обстрела со стороны оккупантов
Срочная новость

Городские власти столицы Украины объявили об очередной воздушной тревоге. Российские оккупанты снова атакуют Киев.

Об этом сообщают в КГГА.

Реклама
Читайте также:

Что известно

В КГВА не сообщили, что именно угрожает столице, однако надо помнить, что предыдущая тревога была объявлена из-за угрозы удара баллистическими ракетами. Осколки сбитой ракеты вызвали пожар на одном из складов в Соломенском районе.

Новость обновляется...

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER