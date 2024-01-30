Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Черговий рейд Миколи Тищенка колцентрами — як відреагували на його візит "співробітники" arrow

Черговий рейд Миколи Тищенка колцентрами — як відреагували на його візит "співробітники"

30 січня 2024 17:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Черговий рейд Миколи Тищенка колцентрами — як відреагували на його візит "співробітники"
Нардеп Микола Тищенко і співробітники поліції. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Народний депутат України Микола Тищенко влаштував черговий рейд колцентрами Києва. Однак "співробітники" офісу втекли від депутата і поліцейських, обурившись їхнім візитом.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Увага! Відео містить ненормативну лексику! 18+!

Тищенко влаштував черговий рейд колцентрами Києва

Нардеп Тищенко вчергове завітав до київських колцентрів разом з правоохоронцями. В результаті рейду "співробітники" ботоферми втекли в невідомому напрямку. При цьому вони "послали" нардепа і поліцейського.

Співробітник поліції не став наздоганяти втікачів і ніяк не зреагував на подію.

Нагадаємо, 21 грудня народний депутат Микола Тищенко заявив про закриття великої шахрайської ботоферми в центрі Києва. Вона розташовувалася за адресою вулиця Дегтярівська, 21Г. 

Додамо, екскомандир полку "Азов", майор Максим Жорін пояснив, чому одіозний нардеп Микола Тищенко досі продовжує перебувати в медіапросторі України. На думку військовика, українці самі продовжують "толерувати" діяльність та заяви ексцентричного політика.

Микола Тищенко
Київ
Україна
народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі