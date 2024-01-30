Черговий рейд Миколи Тищенка колцентрами — як відреагували на його візит "співробітники"

Нардеп Микола Тищенко і співробітники поліції. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

Народний депутат України Микола Тищенко влаштував черговий рейд колцентрами Києва. Однак "співробітники" офісу втекли від депутата і поліцейських, обурившись їхнім візитом.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Увага! Відео містить ненормативну лексику! 18+!

Тищенко влаштував черговий рейд колцентрами Києва

Нардеп Тищенко вчергове завітав до київських колцентрів разом з правоохоронцями. В результаті рейду "співробітники" ботоферми втекли в невідомому напрямку. При цьому вони "послали" нардепа і поліцейського.

Співробітник поліції не став наздоганяти втікачів і ніяк не зреагував на подію.

Нагадаємо, 21 грудня народний депутат Микола Тищенко заявив про закриття великої шахрайської ботоферми в центрі Києва. Вона розташовувалася за адресою вулиця Дегтярівська, 21Г.

Додамо, екскомандир полку "Азов", майор Максим Жорін пояснив, чому одіозний нардеп Микола Тищенко досі продовжує перебувати в медіапросторі України. На думку військовика, українці самі продовжують "толерувати" діяльність та заяви ексцентричного політика.