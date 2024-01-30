Черговий рейд Миколи Тищенка колцентрами — як відреагували на його візит "співробітники"
Народний депутат України Микола Тищенко влаштував черговий рейд колцентрами Києва. Однак "співробітники" офісу втекли від депутата і поліцейських, обурившись їхнім візитом.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
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Тищенко влаштував черговий рейд колцентрами Києва
Нардеп Тищенко вчергове завітав до київських колцентрів разом з правоохоронцями. В результаті рейду "співробітники" ботоферми втекли в невідомому напрямку. При цьому вони "послали" нардепа і поліцейського.
Співробітник поліції не став наздоганяти втікачів і ніяк не зреагував на подію.
Нагадаємо, 21 грудня народний депутат Микола Тищенко заявив про закриття великої шахрайської ботоферми в центрі Києва. Вона розташовувалася за адресою вулиця Дегтярівська, 21Г.
Додамо, екскомандир полку "Азов", майор Максим Жорін пояснив, чому одіозний нардеп Микола Тищенко досі продовжує перебувати в медіапросторі України. На думку військовика, українці самі продовжують "толерувати" діяльність та заяви ексцентричного політика.
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