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Тищенко заявив про закриття величезної ботоферми в Києві та пригрозив іншим

22 грудня 2023 15:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Тищенко заявив про закриття величезної ботоферми в Києві та пригрозив іншим
Народний депутат Микола Тищенко. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 21 грудня, народний депутат Микола Тищенко заявив про закриття великої шахрайської ботоферми в центрі Києва. Вона розташовувалася за адресою вулиця Дегтярівська, 21Г. 

Про це повідомив Микола Тищенко

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"Просто зараз ТСК "Нацресурс" разом з Національною Поліцією успішно закрив величезну шахрайську ботоферму в Києві за адресою вул. Дегтярівська, 21Г", — написав Тищенко. 

Зазначається, що ботоферма розташовувалася на чотирьох поверхах, її загальний площа становила 4000 кв. метрів. 

"Звертаюся до всіх керівників ботоферм, рашистських ДРГ: в очі вам дивлюся! Готуйтеся, ми їдемо за вами!" — наголосив Тищенко. 

Нагадаємо, раніше Тищенко підкреслив, що його команда наразі працює над тим, щоб ліквідувати усі ДРГ, які організовані покійним Іллею Кивою. Серед них, як каже депутат, відомі прізвища, які, на сьогодні мають потужний політичний, економічний та фінансовий ресурс. 

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