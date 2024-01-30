Очередной рейд Николая Тищенко колл-центрами — как отреагировали на его визит "сотрудники"

Нардеп Николай Тищенко и сотрудники полиции. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE

Народный депутат Украины Николай Тищенко устроил очередной рейд колл-центрами Киева. Однако "сотрудники" офиса скрылись от депутата и полицейских, возмутившись их визитом.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Тищенко устроил очередной рейд колл-центрами Киева

Нардеп Тищенко в очередной раз посетил киевские колл-центры вместе с правоохранителями. В результате рейда "сотрудники" ботофермы скрылись в неизвестном направлении. При этом они "послали" нардепа и полицейского.

Сотрудник полиции не стал догонять беглецов и никак не среагировал на событие.

Напомним, 21 декабря народный депутат Николай Тищенко заявил о закрытии крупной мошеннической ботофермы в центре Киева. Она располагалась по адресу улица Дегтяревская, 21г.

Добавим, экс-командир полка "Азов", майор Максим Жорин объяснил, почему одиозный нардеп Николай Тищенко до сих пор продолжает находиться в медиапространстве Украины. По мнению военного, украинцы сами продолжают быть толерантными к деятельности и заявлениям эксцентричного политика.