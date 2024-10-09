Chernobylite 2: Exclusion Zone — що відомо про продовження гри про Чорнобиль

Кадри гри Chernobylite 2: Exclusion Zone. Фото: Steam

Постапокаліптичний шутер із рольовими елементами, що поєднує в собі вільне вивчення величезного реалістичного світу Чорнобильської зони відчуження. Студія The Farm 51 презентувала геймплей нового екшену Chernobylite 2: Exclusion Zone — продовження гри Chernobylite, яка вийшла у 2021 році.

Про це пише онлайн-сервіс цифрового розповсюдження комп'ютерних ігор і програм Steam.

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Гра Chernobylite 2: Exclusion Zone. Фото: Steam

Chernobylite 2: Exclusion Zone — комп'ютерна гра по Чорнобиль

У презентації показані похмурі локації покинутого міста, бойові сцени з мутантами. Бої ведуться від третьої особи, а вся гра — від першої.

Розробники описують контент так: "Ця гра може містити вміст, який не підходить для будь-якого віку, або може бути недоречним для перегляду на роботі. Часте насильство або кров, загальний вміст для дорослих".

Chernobylite 2: Exclusion Zone. Фото: Steam

У Chernobylite 2: Exclusion Zone реалізовані стелс-механіки, які дають гравцю змогу непомітно обходити супротивників. Представлена різноманітна зброя ближнього і дальнього бою. У промо гравець користується гвинтівкою і кувалдою, але можна побачити в одного з противників ракетницю.

Реліз Chernobylite 2: Exclusion Zone заплановано на 2025 рік: гра буде доступна на ПК та на консолях Xbox Series і PlayStation 5. Ймовірно, гра стартує в ранньому доступі, як колись перша частина серії.

Комп'ютерна гра Chernobylite 2: Exclusion Zone. Фото: Steam

Нагадаємо, українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) виграла 20-й сезон ESL Pro League з гри Counter-Strike 2. У фінальному матчі українці перемогли турецьку команду Eternal Fire.

Раніше Новини.LIVE писали, що український розробник ігор GSC Game World оновив Чорнобильську зону відчуження у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. У компанії показали нове порівняння ігрової та реальної картинки.