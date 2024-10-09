Chernobylite 2: Exclusion Zone — что известно о продолжении игры про Чернобыль

Фото игры Chernobylite 2: Exclusion Zone. Фото: Steam

Постапокалиптический шутер с ролевыми элементами, объединяющий свободное изучение огромного реалистического мира Чернобыльской зоны отчуждения. Студия The Farm 51 представила геймплей нового экшена Chernobylite 2: Exclusion Zone — продолжение игры Chernobylite, вышедшей в 2021 году.

Об этом пишет онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam.

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Игра Chernobylite 2: Exclusion Zone. Фото: Steam

Chernobylite 2: Exclusion Zone — компьютерная игра про Чернобыль

В презентации показаны мрачные локации заброшенного города, боевые сцены с мутантами. Бои ведутся от третьего лица, а вся игра — от первого.

Разработчики описывают контент так: "Эта игра может содержать содержимое, которое не подходит для всех возрастов, или может быть неуместно для просмотра на работе. Частое насилие или кровь, общее содержание для взрослых".

Chernobylite 2: Exclusion Zone. Фото: Steam

В Chernobylite 2: Exclusion Zone реализованы стелс-механики, позволяющие игроку незаметно обходить противников. Представлено разнообразное оружие ближнего и дальнего боя. В промо игрок пользуется винтовкой и кувалдой, но можно увидеть у одного из противников ракетницу.

Релиз Chernobylite 2: Exclusion Zone запланирован на 2025 год: игра будет доступна на ПК и консолях Xbox Series и PlayStation 5. Вероятно, игра стартует в раннем доступе, как когда-то первая часть серии.

Компьютерная игра Chernobylite 2: Exclusion Zone. Фото: Steam

Напомним, украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) выиграла 20-й сезон ESL Pro League по игре Counter-Strike 2. В финальном матче украинцы победили турецкую команду Eternal Fire.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинский разработчик игр GSC Game World обновил Чернобыльскую зону отчуждения в игре STALKER 2. В компании показали новое сравнение игровой и реальной картинки.