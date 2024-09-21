У грі S.T.A.L.K.E.R. 2 з'явилися нові місця з Чорнобильської зони

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 порівняли кадри з гри та реальної Чорнобильської зони
21 вересня 2024 12:45
Градирні у грі. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
Український розробник ігор GSC Game World оновив Чорнобильську зону відчуження у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. У компанії показали нове порівняння ігрової та реальної картинки.
Про це йдеться на сайті гри.
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Розробники цього разу показали Третю чергу ЧАЕС, Центральну площу Прип'яті та Портові крани.
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Дуги ЧАЕС в реальності. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Дуги ЧАЕС в грі. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Центральна площа в реальності. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Центральна площа в грі. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Портовий кран у реальності. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Портовий кран в грі. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Червона фортеця у грі. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Червона фортеця у грі. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Нагадаємо, дружина загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС Людмила Ігнатенко, яка стала прообразом головної героїні в серіалі від HBO "Чорнобиль" заявила, що не давала каналу дозволу розповідати її історію.
Також ми писали, що у Чорнобильській зоні у вересні спалахнули пожежі. На цей час активним залишається один осередок у Вільчівському лісництві.
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