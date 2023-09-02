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Чи готові столичні укриття прихистити людей: інспекція журналістів

2 вересня 2023 00:09
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чи готові столичні укриття прихистити людей: інспекція журналістів
Стан столичних укриттів. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Минуло три місяці відтоді, як у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Все через те, що вони вони не змогли скористатися укриттям під час російської атаки. Укриття просто було зачинене. 

Журналісти вирішили перевірити, чи змінилося у Києві щось з укриттями за цей час. 

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Журналісти вирішили розпочати свою інспекцію з того самого укриття у Деснянському районі де загинули люди. Наразі він відкритий та доступний цілодобово. Щоправда, сама лікарня майже через три місяці після падіння уламків ракети досі не працює.

Також журналісти перевірили кілька укриттів у Шевченківському районі Києва. Так, укриття на вулиці Вадима Гетьмана, 1Б виявилося відкритим. За укриття тут двоповерховий підземний паркінг. Щоправда, потрапити туди може не кожен, оскільки будинки розташовуються на закритій території.

Зауважимо, журналістка проєкту "Наша Справа" Марія Гураль також проінспектувала столичні укриття, навмання обравши кілька локацій в різних районах Києва. Під ревізію потрапили укриття, розміщені у Дніпровському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах. 

Інспекція показала — більшість перевірених об'єктів в не належному стані для використання, а деякі навіть небезпечні для життя.

Нагадаємо, депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова оприлюднила фото укриття в київському Національному авіаційному університеті. Так, приміщення взагалі не відповідає стану безпеки, більше того там живуть безхатьки та нещодавно була пожежа.

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