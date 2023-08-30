Живуть безхатьки: в мережі показали, який вигляд має укриття в столичному НАУ
Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова оприлюднила фото укриття в київському Національному авіаційному університеті. Так, приміщення взагалі не відповідає стану безпеки, більше того там живуть безхатьки та нещодавно була пожежа.
Відповідний допис Семенова оприлюднила в Facebook.
Укриття в НАУ
"Укриття в Національному авіаційному університеті. В укритті живуть бездомні, вчора там була пожежа. Післязавтра 1 вересня", — написала депутатка.
Також вона відмітила в дописі Міністра освіти й науки України Оксена Лісового й запитала, що МОН думає про безпеку студентів.
Нагадаємо, що в Києві в одному з районів сталася жорстка сварка через укриття. Одна з місцевих жительок заявила, що почне чатувати сховище і не впускатиме осіб у нетверезому стані. Однак, таку ідею не схвалили інші сусіди.
Також ми повідомляли, що кияни повинні мати цілодобовий доступ до укриттів у столичних закладах освіти. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.
Додамо, що Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий розповів, що на заході країни навчальні заклади найбільше оснащені укриттями. Однак у східних областях, де ведуться бойові дії, ситуація зі сховищами не така оптимістична.