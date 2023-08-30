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Живуть безхатьки: в мережі показали, який вигляд має укриття в столичному НАУ

30 серпня 2023 23:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Живуть безхатьки: в мережі показали, який вигляд має укриття в столичному НАУ
Вигляд укриття в Національному авіаційному університеті. Фото: facebook.com/shelevytska
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова оприлюднила фото укриття в київському Національному авіаційному університеті. Так, приміщення взагалі не відповідає стану безпеки, більше того там живуть безхатьки та нещодавно була  пожежа.

Відповідний допис Семенова оприлюднила в Facebook.

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"Укриття в Національному авіаційному університеті. В укритті живуть бездомні, вчора там була пожежа. Післязавтра 1 вересня", — написала депутатка.

Також вона відмітила в дописі Міністра освіти й науки України Оксена Лісового й запитала, що МОН думає про безпеку студентів.

Вигляд укриття в Національному авіаційному університеті. Фото: facebook.com/shelevytska
Вигляд укриття в Національному авіаційному університеті. Фото: facebook.com/shelevytska
Вигляд укриття в Національному авіаційному університеті. Фото: facebook.com/shelevytska
Джерело: facebook.com/shelevytska

Нагадаємо, що в Києві в одному з районів сталася жорстка сварка через укриття. Одна з місцевих жительок заявила, що почне чатувати сховище і не впускатиме осіб у нетверезому стані. Однак, таку ідею не схвалили інші сусіди. 

Також ми повідомляли, що кияни повинні мати цілодобовий доступ до укриттів у столичних закладах освіти. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Додамо, що Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий розповів, що на заході країни навчальні заклади найбільше оснащені укриттями. Однак у східних областях, де ведуться бойові дії, ситуація зі сховищами не така оптимістична.

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