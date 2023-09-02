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Готовы ли столичные укрытия приютить людей: инспекция журналистов

2 сентября 2023 00:09
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Готовы ли столичные укрытия приютить людей: инспекция журналистов
Состояние столичных укрытий. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Прошло три месяца с тех пор, как в Деснянском районе столицы погибли три человека. Все потому, что они не смогли воспользоваться укрытием во время российской атаки. Укрытие просто было закрыто.

Журналисты решили проверить, изменилось ли в Киеве что-нибудь с укрытиями за это время.

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Журналисты решили начать свою инспекцию с того же укрытия в Деснянском районе, где погибли люди. Он сейчас открыт и доступен круглосуточно. Правда, сама больница спустя почти три месяца после падения обломков ракеты до сих пор не работает.

Также журналисты проверили несколько укрытий в Шевченковском районе Киева. Так, укрытие по улице Вадима Гетьмана, 1Б оказалось открытым. За укрытие здесь двухэтажный подземный паркинг. Правда, попасть туда может не каждый, потому что дома располагаются на закрытой территории.

Заметим, журналистка проекта "Наше Дело" Мария Гураль также проинспектировала столичные укрытия, наугад выбрав несколько локаций в разных районах Киева. Под ревизию попали укрытия, расположенные в Днепровском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах.

Инспекция показала — большинство проверенных объектов не в надлежащем состоянии для использования, а некоторые даже опасны для жизни.

Напомним, депутат Киевского городского совета Ксения Семенова обнародовала фото укрытия в киевском Национальном авиационном университете. Да, помещение вообще не соответствует состоянию безопасности, более того там живут бездомные и недавно был пожар.

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