Бородянка: відбудова села

Чи ожила Бородянка: що відбудували в селищі за рік
Селище міського типу Бородянка на Київщині з перших днів повномасштабного вторгнення опинилося в окупації. Ворог скидав на будинки авіабомби та розстрілював населений пункт з важкої артилерії.
Після того як ЗСУ вигнали окупантів, в Бородянці з'явилися символи війни, які зробили її відомою на весь світ. Саме тут набув символізму півник, який вистояв на кухні у зруйнованій багатоповерхівці. Таку статуетку в подарунок отримав друг України Борис Джонсон. Пізніше в Бородянці з'явилося графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, що відкрило маршрут паломництва до зруйнованого кварталу.
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Чи допомагають такі події відбудовувати зруйновану Бородянку та що встигли зробити за рік, Новини.LIVE розпитало у в.о. селищного голови Георгія Єрхо.
— Що вам вдалося відбудувати за рік після деокупації?
— У нас було зруйновано близько двох тисяч будинків. Ми ставимо вікна, відновлюємо дахи. Залишилися неохопленими ще близько 300 будинків. Роботи проводимо за кошти держави і благодійних фондів. У приватний сектор також ми надаємо людям матеріали, у кого незначні пошкодження. У кого великі пошкодження, то їм допомагають напряму вже фонди.
— Всі пам'ятають керамічного півника з Бородянки, а ще тут малював Бенксі. Такі символи допомагають залучати інвесторів?
— Про нас знають. Iнформацiйно це допомагає. Але перш за все ми працюємо з благодійними фондами, вони звертають на нас увагу і допомагають відбудовувати будинки та квартири.
Також Київська ОВА працює з нами Вони допомагають відновлювати всі об'єкти критичної інфраструктури, зараз відбудовують будинок культури.
— Чи будуєте післявоєнні плани?
— Потрібно відбудувати всі будинки, які були знищені, надати людям житло. Але треба десь і працювати, заробляти гроші, тому плануємо відновлювати роботу підприємств, створювати робочі місця. У нас працює лише 60% підприємств, але не на повну потужність. Тому будемо робити все, аби мешканця було де жити, працювати і відпочивати.
Додамо, у Бородянці Київської області на одному із вцілілих після окупації будинків з’явиться мурал "Область Героїв". Художній витвір буде присвячено усім мешканцям Київщини, які ризикуючи здоров’ям і життям, допомагають іншим.