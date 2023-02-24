Бородянка: восстановление села

Восстановление Бородянки: что сделали за год

Поселок городского типа Бородянка в Киевской области с первых дней полномасштабного вторжения оказался в оккупации. Враг сбрасывал на дома авиабомбы и расстреливал населенный пункт из тяжелой артиллерии.

После того как ВСУ изгнали окупантов, в Бородянке появились символы войны, которые сделали ее известной на весь мир. Именно здесь приобрел символизм петушок, который выстоял на кухне в разрушенной многоэтажке. Такую статуэтку в подарок получил друг Украины Борис Джонсон. Позже в Бородянке появилось граффити всемирно известного уличного художника Бенкси, открывшего маршрут паломничества в разрушенный квартал.

Помогают ли такие события восстанавливать разрушенную Бородянку и что успели сделать за год, Новини.LIVE расспросило у и.о. сельского головы Георгия Ерхо.

— Что вам удалось отстроить через год после деоккупации?

— У нас было разрушено около двух тысяч домов. Мы ставим окна, восстанавливаем крыши. Остались неохваченными еще около 300 домов. Работы проводим на средства государства и благотворительных фондов. В частном секторе также мы предоставляем людям материалы, у кого незначительные повреждения. У кого большие повреждения, им помогают напрямую уже фонды.

— Все помнят керамического петушка из Бородянки, а еще здесь рисовал Бенкси. Такие символы помогают привлекать инвесторов?

– О нас знают. Информационно это помогает. Но, прежде всего, мы работаем с благотворительными фондами, они обращают на нас внимание и помогают отстраивать дома и квартиры.





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Также Киевская ОВА работает с нами. Они помогают восстанавливать все объекты критической инфраструктуры, сейчас отстраивают дом культуры.





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— Строите послевоенные планы?

— Нужно отстроить все уничтоженные дома, предоставить людям жилье. Но нужно где-то и работать, зарабатывать деньги, поэтому планируем возобновлять работу предприятий, создавать рабочие места. У нас работает всего 60% предприятий, но не на полную мощность. Поэтому будем делать все, чтобы жильцам было где жить, работать и отдыхать.

Добавим, в Бородянке Киевской области на одном из уцелевших после оккупации домов появится мурал "Область Героев". Художественное произведение будет посвящено всем жителям Киевщины, рискуя здоровьем и жизнью, помогают другим.