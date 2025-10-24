Відео
Головна Київ Чи підготовлені пункти незламності у Києві — інспекція

Чи підготовлені пункти незламності у Києві — інспекція

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 21:40
Оновлено: 21:47
В якому стані пункти незламності у Києві — інспекція
Інспекція одного з пунктів незламності у центрі Києва. Фото: кадр з відео

Через масовані удари Росії по українській енергоінфраструктурі у низці регіонів діють погодинні відключення електроенергії. При довготривалих відключеннях світла громадяни можуть скористатися пунктами незламності.

В одному з пунктів незламності у Києві побував кореспондент Новини.LIVE та розповів про його стан в ефірі День.LIVE.

Інспекція пунктів незламності у Києві — деталі

У центрі Києва кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн перевірив роботу пунктів незламності. В одному з них є світло, тепло, Wi-Fi та гарячі напої — кияни приходять підзарядити телефони й перечекати відключення.

Нагадаємо, що після комбінованих ракетно-дронових атак РФ на енергосистему України у п'ятницю, 24 жовтня, в 12 областях України діють погодинні відключення електроенергії. Зокрема, за вказівкою "Укренерго", відключення світла діють також і в столиці — з 7:00 до 23:00.

Кореспондент Новини.LIVE показав, що один із пунктів незламності у Києві працює цілодобово, має запас питної та технічної води, генератор, буржуйку, обігрівач і Wi-Fi. Є також кімната матері та дитини, пункт обігріву та доступ до гарячих напоїв.

Працівники пункту незламності розповіли, що кияни приходять переважно для підзарядки телефонів, а буржуйку поки що не доводилося використовувати.

Зауважимо, що наразі у Києві працює більш ніж 1000 пунктів незламності, де можна знайти світло, зв’язок та тепло під час відключень.

Раніше ми інформували, що може значно здорожчати в Україні через атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

Також ми повідомляли, як і де знімати готівку з банківських карток під час тривалих відключень електроенергії.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
