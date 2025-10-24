В каком состоянии пункты несокрушимости в Киеве — инспекция

Инспекция одного из пунктов несокрушимости в центре Киева. Фото: кадр из видео

Из-за массированных ударов России по украинской энергоинфраструктуре в ряде регионов действуют почасовые отключения электроэнергии. При длительных отключениях света граждане могут воспользоваться пунктами несокрушимости.

В одном из пунктов несокрушимости в Киеве побывал корреспондент Новини.LIVE и рассказал о его состоянии в эфире День.LIVE.

Инспекция пунктов несокрушимости в Киеве — детали

В центре Киева корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн проверил работу пунктов несокрушимости. В одном из них есть свет, тепло, Wi-Fi и горячие напитки — киевляне приходят подзарядить телефоны и переждать отключение.

Напомним, что после комбинированных ракетно-дронных атак РФ на энергосистему Украины в пятницу, 24 октября, в 12 областях Украины действуют почасовые отключения электроэнергии. В частности, по указанию "Укрэнерго", отключения света действуют также и в столице — с 7:00 до 23:00.

Корреспондент Новини.LIVE показал, что один из пунктов несокрушимости в Киеве работает круглосуточно, имеет запас питьевой и технической воды, генератор, буржуйку, обогреватель и Wi-Fi. Есть также комната матери и ребенка, пункт обогрева и доступ к горячим напиткам.

Работники пункта несокрушимости рассказали, что киевляне приходят преимущественно для подзарядки телефонов, а буржуйку пока не приходилось использовать.

Заметим, что сейчас в Киеве работает более 1000 пунктов несокрушимости, где можно найти свет, связь и тепло во время отключений.

