Коні Пржевальського — як живуть тварини в Чорнобилі

Коні Пржевальського в Чорнобилі. Фото: zapovidnyk.org.ua

Коні Пржевальського існують у Чорнобильській зоні вже понад 25 років. За час свого перебування там вони розширили територію свого існування і збільшили поголів'я.

Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

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Коні Пржевальського в Чорнобилі

Фахівці розповіли, що середовище проживання коней Пржевальського — степи, адже цей вид має монгольське коріння. Попри це вони добре призвичаїлись до лісів зони відчуження. Зазначається, що діброви, де проживають тварини, дають їм достатню кількість корму та затишні місця для життя.

Як відомо, за час свого перебування в Чорнобильській зоні "пржевальці" суттєво розширили територію свого існування і збільшили поголів’я. Науковці зауважили, що наразі існує багато табунів.

"Кожен табун звикає до певної території і має встановлені маршрути до місць водопою, відпочинку та кормових угідь. Ці маршрути можуть змінюватися залежно від зовнішніх умов, але тварини зазвичай залишаються там, де їм комфортно", — пояснили в агентстві.

Там додали, що у квітні-травні табуни коней Пржевальського поповнюються і вже скоро на світ з'являться нові лошата. В перший місяць народження їх важко побачити, адже їх ховають батьки поки лоша міцнішає і вже наступного місяця здатне витримувати ритм руху табуна.

"Краса коней Пржевальського, їх витривалість, впевненість в собі зачаровують з першого погляду. Милуватися і дивуватися затаївши подих — це про раптову зустріч з цими надзвичайними тваринами та, на жаль, загроза зникнення їх виду все ще залишається", — наголосили в ДАЗВ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як живуть здичавілі корови в Чорнобилі. Вони успішно пройшли зиму та перебувають у задовільному фізичному стані.

Крім того, турист показав, який вигляд має єдина крамниця в Чорнобилі. В ній купують необхідні продукти люди, які працюють у зоні відчуження.