Чорнобильська зона — як пережили зиму здичавілі корови

Як живуть здичавілі корови в Чорнобилі — фото
Здичавілі корови успішно пережили зиму у Чорнобильському заповіднику. Науковці провели облік здичавілої великої рогатої худоби і перевірили їхній стан.
Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Як здичавілі корови пережили зиму в Чорнобилі
У відомстві розповіли, що 1 березня науковці провели повторний облік здичавілої великої рогатої худоби в Чорнобильському заповіднику. В результаті з'ясувалося, що усе стадо успішно пережило зиму, а фізіологічний стан тварин — задовільний.
Так, фахівці поділились своїми спостереженнями:
- в стаді налічувалось 12 особин: двоє телят 2025 року народження, одна нетель, ймовірно, 1,5 річного віку, бик домінантний, бик з пошкодженим рогом, два бики 2-3 річного віку;
- статеве співвідношення є порушеним, і в стаді більше корів, ніж биків;
- один з биків отримав травму, втратив роговий чохлик і тримається осторонь;
- молоді бики (2-3 роки) виявляли цікавість до людей і брали підгодівлю з рук;
- основне стадо під керівництвом домінантного бика залишилося обережним і втекло при наближенні наших фахівців.
"Популяція стада нині залишається загрозливо малою. За сприятливих умов чисельність може відновитися до довоєнних 20 особин — за три роки. У 2025 році очікується народження п'яти телят, але їх виживання залежить від багатьох факторів", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі спостереження за стадом тривають. Попри виклики, здичавіла велика рогата худоба продовжує свою унікальну історію виживання в зоні відчуження.
Нагадаємо, в управлінні зоною відчуження оцінили шанси туристичного майбутнього Чорнобиля. Це питання, перш за все, залежить від завершення бойових дій.
Також ми писали, який вигляд мала Прип'ять до аварії на Чорнобильській АЕС.
Читайте Новини.LIVE!