Чорнобильська зона — як пережили зиму здичавілі корови

Здичавілі корови в Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Здичавілі корови успішно пережили зиму у Чорнобильському заповіднику. Науковці провели облік здичавілої великої рогатої худоби і перевірили їхній стан.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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У відомстві розповіли, що 1 березня науковці провели повторний облік здичавілої великої рогатої худоби в Чорнобильському заповіднику. В результаті з'ясувалося, що усе стадо успішно пережило зиму, а фізіологічний стан тварин — задовільний.

Здичавілі корови в Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Здичавілі корови в Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Так, фахівці поділились своїми спостереженнями:

в стаді налічувалось 12 особин: двоє телят 2025 року народження, одна нетель, ймовірно, 1,5 річного віку, бик домінантний, бик з пошкодженим рогом, два бики 2-3 річного віку;

статеве співвідношення є порушеним, і в стаді більше корів, ніж биків;

один з биків отримав травму, втратив роговий чохлик і тримається осторонь;

молоді бики (2-3 роки) виявляли цікавість до людей і брали підгодівлю з рук;

основне стадо під керівництвом домінантного бика залишилося обережним і втекло при наближенні наших фахівців.

Здичавілі корови в Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Здичавілі корови в Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

"Популяція стада нині залишається загрозливо малою. За сприятливих умов чисельність може відновитися до довоєнних 20 особин — за три роки. У 2025 році очікується народження п'яти телят, але їх виживання залежить від багатьох факторів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі спостереження за стадом тривають. Попри виклики, здичавіла велика рогата худоба продовжує свою унікальну історію виживання в зоні відчуження.

Нагадаємо, в управлінні зоною відчуження оцінили шанси туристичного майбутнього Чорнобиля. Це питання, перш за все, залежить від завершення бойових дій.

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