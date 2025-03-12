Лошади Пржевальского — как живут животные в Чернобыле

Лошади Пржевальского в Чернобыле. Фото: zapovidnyk.org.ua

Лошади Пржевальского существуют в Чернобыльской зоне уже более 25 лет. За время своего пребывания там они расширили территорию своего существования и увеличили поголовье.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

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Лошади Пржевальского в Чернобыле

Специалисты рассказали, что среда обитания лошадей Пржевальского — степи, ведь этот вид имеет монгольские корни. Несмотря на это они хорошо приспособились к лесам зоны отчуждения. Отмечается, что дубравы, где проживают животные, дают им достаточное количество корма и уютные места для жизни.

Как известно, за время своего пребывания в Чернобыльской зоне "пржевальцы" существенно расширили территорию своего существования и увеличили поголовье. Ученые отметили, что сейчас существует много табунов.

"Каждый табун привыкает к определенной территории и имеет установленные маршруты к местам водопоя, отдыха и кормовых угодий. Эти маршруты могут меняться в зависимости от внешних условий, но животные обычно остаются там, где им комфортно", — пояснили в агентстве.

Там добавили, что в апреле-мае табуны лошадей Пржевальского пополняются и уже скоро на свет появятся новые жеребята. В первый месяц рождения их трудно увидеть, ведь их прячут родители пока жеребенок крепнет и уже в следующем месяце способен выдерживать ритм движения табуна.

"Красота лошадей Пржевальского, их выносливость, уверенность в себе завораживают с первого взгляда. Любоваться и удивляться затаив дыхание — это о внезапной встрече с этими чрезвычайными животными и, к сожалению, угроза исчезновения их вида все еще остается", — отметили в ГАЗО.

Напомним, недавно мы писали, как живут одичавшие коровы в Чернобыле. Они успешно прошли зиму и находятся в удовлетворительном физическом состоянии.

Кроме того, турист показал, как выглядит единственный магазин в Чернобыле. В нем покупают необходимые продукты люди, которые работают в зоне отчуждения.