Чиновника КМДА викрили на корупції — переплатив під час закупівлі авто

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА переплатив 11 млн грн під час закупівлі спецавтомобілів для рятувальників. Йому повідомили про підозру у службовій недбалості.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 6 жовтня.

Корупція у КМДА

Правоохоронці встановили, що у 2022 році Департамент муніципальної безпеки за завищеною вартістю закупив шість спеціалізованих автомобілів для рятувальників Києва, а також додаткове обладнання для них. В результаті територіальна громада столиці зазнала збитків майже на 11 млн грн.

Фігуранту повідомили про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

