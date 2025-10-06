Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Чиновник КМДА переплатив 11 млн під час закупівлі авто для ДСНС

Чиновник КМДА переплатив 11 млн під час закупівлі авто для ДСНС

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 14:34
Чиновника КМДА викрили на корупції — переплатив під час закупівлі авто
Затримання підозрюваного. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА переплатив 11 млн грн під час закупівлі спецавтомобілів для рятувальників. Йому повідомили про підозру у службовій недбалості.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 6 жовтня

Реклама
Читайте також:

Корупція у КМДА

Правоохоронці встановили, що у 2022 році Департамент муніципальної безпеки за завищеною вартістю закупив шість спеціалізованих автомобілів для рятувальників Києва, а також додаткове обладнання для них. В результаті територіальна громада столиці зазнала збитків майже на 11 млн грн.  

Фігуранту повідомили про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, депутат Андрій Вітренко заявив, що передачі дронів від Кличка збігаються з корупційними скандалами. Він вважає, що варто розібратися, купуються вони за бюджетні кошти чи за гроші благодійників. 

Також ми писали, що на Франківщині судитимуть правоохоронця за закупівлю техніки. Він придбав неякісну техніку та завдав мільйонних збитків державі. 

Київ корупція КМДА автомобіль закупівлі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації