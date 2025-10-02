Кличко намагається гасити корупційні скандали передачею дронів ЗСУ — Вітренко

Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко заявив, що після корупційних скандалів у столиці часто зʼявляється інформація про передачу дронів від мера Віталія Кличка. За його словами, варто розуміти, чи купуються вони за бюджетні кошти, чи за гроші благодійників.

Про це Андрій Вітренко сказав в ефірі "Київського часу".

Корупційні скандали в Києві

"Як якийсь корупційний скандал, одразу йде передача дронів, тобто VIP-доставка від Віталія Володимировича", — каже Вітренко.

Він сподівається, що більшість засобів, які передає Кличко, закуплені за позабюджетний кошт, оскільки передає одна приватна особа.

"Якщо це передає одна приватна особа, то вона має передавати те, що закуплено за позабюджетні кошти. Якби передавалося це від Київської міської громади, то мають бути залучені декілька осіб. Наприклад, представники всіх депутатських груп і фракцій мають також бути залучені до цих процесів", — додав Вітренко.

Нагадаємо, Вітренко заявив, що у Києві не фінансували підготовку операторів БпЛА. Крім того, допомога мобілізованим була надана лише частково.

Крім того, депутат Київради Тарас Козак повідомив про проблеми із відновленням пошкодженого житла.