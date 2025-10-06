Чиновника КГГА уличили в коррупции — переплатил при закупке авто

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА переплатил 11 млн грн при закупке спецавтомобилей для спасателей. Ему сообщили о подозрении в служебной халатности.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 6 октября.

Коррупция в КГГА

Правоохранители установили, что в 2022 году Департамент муниципальной безопасности по завышенной стоимости закупил шесть специализированных автомобилей для спасателей Киева, а также дополнительное оборудование для них. В результате территориальная громада столицы понесла убытки почти на 11 млн грн.

Фигуранту сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, депутат Андрей Витренко заявил, что передачи дронов от Кличко совпадают с коррупционными скандалами. Он считает, что стоит разобраться, покупаются они за бюджетные средства или за деньги благотворителей.

Также мы писали, что на Франковщине будут судить правоохранителя за закупку техники. Он приобрел некачественную технику и нанес миллионные убытки государству.