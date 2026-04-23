Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Чіпляли собі мішечки зі свинцем: ліквідатор про захист на ЧАЕС

Чіпляли собі мішечки зі свинцем: ліквідатор про захист на ЧАЕС

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 09:31
Ліквідатор аварії на ЧАЕС. Фото: кадр з відео

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Тоді на ліквідацію наслідків вибуху відправили багатьох військових. Серед них був Андрій Мізько — пілот гелікоптера. Чоловік пригадує, вильоти здійснювалися кожні 2-3 хвилини, а захисту від радіації фактично не було.

Про це ліквідатор аварії на ЧАЕС Андрій Мізько розповів в етері "Київ 24", передає Новини.LIVE.

Як ліквідовували аварію на ЧАЕС з повітря

На момент аварії на ЧАЕС Андрій Мізько проходив службу у Ленінградському військовому окрузі, на кордоні з Фінляндією. З 13 по 27 квітня авіаційна ескадрилья чоловіка проходила спецпідготовку у Криму перед відбуттям в Афганістан.

"27 квітня вранці ми почули по телебаченню, що щось трапилося, звичайна ситуація, щось зірвалося. Вже по прибуттю в частину увесь наш полк підняли по тривозі. Ми зрозуміли, що там щось трапилося серйозне", — розповідає Андрій Мізько.

Згодом прийшло розпорядження про відрядження до Чернігова восьми екіпажів вертольотів Мі-6, які мали допуск та були підготовлені до виконання польотів з вантажем із зовнішнім підвісом. Перед військовими ставили різні завдання. Зокрема, доставка вантажів у необхідну зону та безпосередні польоти на реактор ЧАЕС.

Читайте також:

"Десь за 12 кілометрів від реактора був майданчик, там нам завантажували по 1 тонні свинцю. Це звичайний мисливський дроб. По 10 кілограмів мішечки. Залітали, на висоті у 200 метрів долітали до Прип'яті. Далі завертали на бойовий курс. Керівник польотів знаходився на даху готелю, підказував нам відстань до реактора. Підлітали, скидали і йшли знову на майданчик під завантаження", — пригадує чоловік.

За словами Мізька, інтервал між польотами був 2-3 хвилини. Відтак створити такий собі конвеєр з вертольотів, які скидали вантаж, поверталися для завантаження й знову відправлялися до реактора. Водночас необхідного захисту, за словами ліквідатора аварії на ЧАЕС, не видавали.

"Нам дали тільки респіратори військові. Вже наші борттехніки з бортмеханіками робили листи зі свинцю. Ми замість парашутів клали собі мішечки 10-кілограмові. Бо ж всі молоді були, треба було якось себе захищати", — зазначає Мізько.

Як повідомляли Новини.LIVE, свою історію розповів Петро Гурін. Чоловік у 1986 році разом із 40 колегами вирушив до Чорнобильської зони будувати саркофаг. Умови роботи були нелюдськими, а станом на сьогодні із 40 людей живі лише п'ятеро.

Також ми писали про те, що навіть через майже 40 років аварії на ЧАЕС у плацентах деяких вагітних українок фіксують значне перевищення рівня радіоактивних речовин. Головним джерелом радіоактивного зараження наразі залишається неперевірена їжа та вода.

Чорнобильська АЕС радіація ЧАЕС
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації